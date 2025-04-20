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Nacvark
Bloomberg: Япония готовится пойти на уступки перед США для заключения торгового соглашения
Страна ведёт переговоры по отмене американских пошлин.

Правительство Японии в рамках переговоров с Соединёнными Штатами Америки о заключении торгового соглашения рассматривает возможности пойти на уступки перед Вашингтоном, чтобы снизить американские тарифы. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, японские власти могут ослабить дорогостоящие стандарты безопасности для автомобилей. Отмечается, что американские автопроизводители уже долгое время жалуются на слишком строгие стандарты, которые впоследствии стали барьером для входа американских автомобилей на японский рынок. Предполагается, что Токио приравняет американские стандарты безопасности к своим собственным.

Помимо этого, в Японии готовятся в целом нарастить импорт американской продукции, чтобы сравнять торговый баланс стран. Особенно это касается импорт сельскохозяйственной продукции, учитывая ранние обвинения со стороны Трампа в адрес Токио из-за установления искусственных экономических барьеров на торговлю, включая 700-процентную пошлину на импорт риса.

Источники Bloomberg сообщают о старте переговоров между американскими и японскими переговорщиками на прошлой неделе. Сейчас стороны готовятся ко второму раунду переговоров.

Стоит напомнить, что Дональд Трамп установил 24-процентные тарифы на импорт товаров из Японии. Несмотря на 90-дневную паузу в тарифах (сокращение пошлин до 10%), остаётся в силе 25-процентная пошлина на автомобили, экспорт которых является основой экономики Японии

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#сша #япония
Источник: bloomberg.com
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