Его вариант частичного прекращения огня затрагивает гражданскую инфраструктуру.

После того, как Россия объявила о пасхальном перемирии, Владимир Зеленский предложил пролонгировать прекращение огня на тридцать дней. В Москве не сообщали о планах продлевать всеобъемлющее перемирие после 21 апреля, поэтому Зеленский выступил с новым предложением по поводу другой вариации частичного прекращения огня.

По его словам, Киев предлагает отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее тридцати дней с возможностью дальнейшего продления. Он подчеркнул, что если российские власти отвергнут украинское предложение, это будет доказательством нежелания Москвы завершать российско-украинский конфликт.

В то же время Владимир Зеленский признал, что с момента объявления пасхального перемирия в украинском воздушном пространстве не звучал сигнал воздушной тревоги, то есть никаких атак не было.

Российские официальные лица пока не отвечали на предложение Зеленского о частичном перемирии. Пасхальное перемирие прекратило действовать 21 апреля в 00:00, о продлениях прекращения огня не сообщалось.