Не меньше международная организация обеспокоена атаками йеменских хуситов, а также эскалацией ситуации в регионе в целом.

Несколько дней назад Армия Соединённых Штатов Америки отчиталась об ударе по порту Рас-Иса в Йемене.

Пресс-секретарь Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик сообщил о серьёзной обеспокоенности главы международной организации из-за нанесения американской армией авиаударов по йеменскому порту. Отмечается, что обстрел привёл к многочисленным жертвам среди мирного населения, включая пять гуманитарных работников. В ООН встревожены значительным ущербом для портовой инфраструктуры и риском утечки нефти в Красное море.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш также выразил глубокую обеспокоенность из-за продолжающихся ударов «Ансар Аллах» по Израилю и кораблям в Красное море, призвав хуситов прекратить свои атаки, опираясь на резолюцию Совета безопасности ООН №2768.

В заявлении международной организации подчёркивают сохраняющуюся глубокую обеспокоенность Гуттериша из-за риска дальнейшей эскалации ситуации в регионе. ООН призывают проявлять максимальную сдержанность и обращаются к йеменским хуситам с требованием немедленно и безоговорочно освободить всех сотрудников международной организации и других лиц, задержанных «Ансар Аллах».