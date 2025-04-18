По данным правительства, в результате американского авиаудара погибли 13 человек и 30 получили ранения.

На странице Центрального командования Армии Соединённых Штатов Америки (CENTCOM) в социальной сети X сообщается, что американские военные нанесли удар по йеменскому порту Рас-Иса (провинция Эль-Ходейда, побережье Красного моря). В командовании американской армии подчёркивают, что поддерживаемые Ираном хуситы использовали топливо для проведения военных операций и получении прибыли от импорта. При этом причиной удара военные называют то, что корабли продолжали поставлять топливо через порт Рас-Иса, несмотря на признание «Ансар Аллах» иностранной террористической группировкой в Соединённых Штатах Америки.

Своей целью CENTCOM называют ослабление экономического источника власти хуситов в стране, которые на протяжение более десяти лет получали финансовую выгоду от использования портовой инфраструктуры Йемена. Отмечается, что удар не был направлен против йеменского народа, если он хочет свергнуть хуситов и жить мирно.

По данным министерства здравоохранения Йемена (подконтрольно «Ансар Аллах»), в результате американского авиаудара погибли 13 человек и 30 получили ранения. Местное правительственное издание Al-Masirah информирует о 22 погибших.