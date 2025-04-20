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Nacvark
Bloomberg: МВФ могут понизить прогноз роста мировой экономики из-за пошлин США
Директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева уже допускала такой исход.

Издание Bloomberg пишет о том, что Международный валютный фонд (МВФ) может понизить прогноз роста мировой экономики на фоне введённых Соединёнными Штатами Америки пошлин на импорт, которые влияют на другие экономики из-за потери доходов с продажи своих товаров на американском рынке.

Авторы издания полагают, что МВФ могут пересмотреть свой прогноз уже в следующий вторник, учитывая продолжающийся торговый конфликт между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, а также отсутствие каких-либо признаков улучшения ситуации.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева уже говорила о том, что международная организация может пересмотреть свои прогнозы в пользу заметных снижений темпа роста мировой экономики. Тем не менее, она заверила, что пока не идёт речи о рецессии (экономическом спаде). В  то же время продолжающаяся неопределённость создаёт дополнительные риски на финансовых рынках, увеличивая волатильность и непредсказуемость торговой политики тех или иных стран.

Ранее Дональд Трамп подтверждал наличие диалога с Пекином по поводу ситуации с тарифами. Американский президент выразил надежду на урегулирование ситуации в следующие три - четыре недели.

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#сша #мвф
Источник: bloomberg.com
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