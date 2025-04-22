Издание The Hill пишет о том, что представители Демократической партии критикуют недавнее появление экс-президента Джо Байдена на публике. Речь идёт о выступлении политика на конференции в Чикаго, где он раскритиковал действующего американского президента за все предпринятые им действия в течение последних ста дней с момента инаугурации. В партии призывают Байдена воздержаться от участия в политике, пока демократы пытаются восстановить свои позиции, подготовившись к промежуточным выборам в Конгресс.

Директор по коммуникациям Джилл Байден (жена Джо Байдена) Майк ЛаРоса подчеркнул, что с уважением относится к семье Байденов, но стоит предоставлять им честную ситуационную осведомлённость, когда речь идёт об их публичном имидже, даже если им будет обидно это слышать. Он отметил, что если бы у них были советники, которые держали руку на пульсе Демократической партии, им было бы понятно, насколько силён уровень гнева и безразличия к ним.

Бывший советник объясняет, что возвращение Джо Байдена на публичную арену хоть и ничего не дало Демократической партии в политическом спектре, это стало поводом для средств массовой информации возобновить критику в адрес экс-президента в течение нескольких дней, хотя до этого негативные обсуждения были сконцентрированы на действующем главе государства Дональде Трампе.

Майк ЛаРоса считает сложившуюся ситуацию «душераздирающим и трагическим финалом» общественной жизни семьи Байденов, но это политические реалии, которые стоит учитывать Джо Байдену при принятии каких-либо решений.