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Nacvark
Нетаньяху заявил о намерениях Израиля продолжать бои в секторе Газа до полной ликвидации ХАМАС
Израильский премьер подчеркнул, что Тель-Авив не согласится на сохранение в анклаве власти у ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём очередном видеообращении заявил, что Тель-Авив продолжит боевые действия в секторе Газа. Он подчеркнул, что израильская сторона на выходных предоставила ХАМАС возможность подписать мирное соглашение в рамках предложения Соединённых Штатов Америки, но палестинское движение его отвергло.

Глава израильского правительства объясняет, что ХАМАС не желают завершить боевые действия, а лишь хотят сохранить свою власть и получить помощь в восстановлении анклава. Израиль, в свою очередь, не приемлет сохранение текущего правящего режима в секторе Газа. Нетаньяху назвал одну из причин, почему Израиль против завершения боевых действий без смены режима в анклаве: «Завершение конфликта на палестинских условиях передаст послание всем врагам Израиля: похищая израильтян, можно заставить Израиль сдаться».

Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидировано. Он выразил сопереживание родственникам тех израильтян, которых удерживают в палестинском плену, но настаивает на невозможности уступок перед палестинским движением в сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что во время недолгого прекращения огня между Израилем и ХАМАС американские власти утвердили поставки авиационных бомб израильской армии. Речь идёт о долгосрочных поставках десятков тысяч авиабомб различной мощности, которые ежедневно применяются для нанесения ударов по сектору Газа.

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#израиль #хамас #сектор газа #биньямин нетаньяху
Источник: x.com
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