Об этом заявил журналистам глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, чьи слова приводит издание ТАСС, перед журналистами заявил о рассмотрении Дональдом Трампом возможности увольнения председателя Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки Джерома Пауэлла (занимает должность с 2018 года).

По словам американского чиновника, президент и его команда рассматривают данный вопрос. Незадолго до этого Дональд Трамп подтвердил, что, при наличии у него такого желания, Пауэлл будет вынужден покинуть должность:

«И если я захочу, чтобы он ушёл, он уйдёт оттуда очень быстро, поверьте мне», - добавил он.

Американский президент видит необходимость в понижении ФРС ключевой ставки, которая на данный момент составляет 4,5%.

Ранее Джером Пауэлл сообщил о вреде вводимых Дональдом Трампом пошлин на импорт, подчеркнув, что впоследствии тарифы могут спровоцировать инфляцию, а то и вовсе аннулировать успехи ФРС по её снижению. В то же время Politico писало о том, что министр финансов страны Скотт Бессент отговаривает Дональда Трампа от увольнения Джерома Пауэлла, поскольку такое решение может спровоцировать ухудшение ситуации на фондовом рынке.