Он также не исключает, что рост инфляции может затянуться.

Председатель Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки (ФРС) Джером Пауэлл во время своего выступления в Экономическом клубе Чикаго заявил, что политика администрации Дональда Трампа по ужесточению пошлин может привести к ускорению роста инфляции в стране, негативно сказавшись на экономическом росте. Его слова приводит издание ТАСС.

По словам главы американского центробанка, тарифы с высокой вероятностью спровоцируют временный рост инфляции, который может затянуться. Продолжительность роста инфляции он связывает с множеством факторов, включая время, которое необходимо, чтобы тарифы полностью отразились на ценообразовании в Соединённых Штатах Америки.

Пауэлл указал на значительные масштабы американских тарифов, несмотря на первоначальные прогнозы. Он допускает, что из-за тарифной политики Дональда Трампа весь прогресс по снижению инфляции, достигнутый ФРС в этом году, будет сведён на нет.

Джером Пауэлл подчёркивает неопределённость окончательного влияния пошлин на экономику, поскольку тарифная политика Вашингтона ещё находится в состоянии формирования:

«Мы будем продолжать обновлять наши оценочные выкладки по мере того, как мы будем узнавать больше», - заключил он.