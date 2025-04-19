Связано это с ослаблением террористических групп в регионе.

На официальном сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщается о плановом сокращении американской группировки войск в Сирии до менее тысячи военнослужащих. Отмечается, что это связано с разгромом террористических ячеек «Исламского государства» (ИГ, запрещённая террористическая группировка) в регионе.

В сообщении Пентагона подчёркивают, что в 2019 году Глобальной коалиции удалось разгромить террористические группы, которые потеряли свои силы. Впоследствии американские военные продолжали наносить удары по «спящим ячейкам» террористов. Только за последний год было осуществлено десятки авиаударов.

Американское оборонное ведомство обещает продолжить борьбу с террористами в Сирии, нанося удары по их местоположениям по факту получения новых целей. При этом Пентагон вносит динамические корректировки в структуру своих сил в регионе, учитывая меняющуюся ситуацию с безопасностью на местах..

Ранее о сокращении американской группировки войск в Сирии писало издание The New York Times. Информация поступила изданию от осведомлённых источников, которые подчеркнули об обсуждении планового сокращения численности войск в регионе до 500 человек личного состава.