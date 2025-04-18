Предполагается, что группировка войск численностью 2 тысячи была сокращена до 1,4 тысячи человек личного состава.

Соединённые Штаты Америки снижают своё военное присутствие в Сирии, сокращая численность войск на сотни военнослужащих, а также закрывая три военных базе в регионе. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, американская группировка войск численностью 2 тысячи человек была сокращена до 1,4 тысяч военнослужащих. Помимо этого, были закрыты три небольшие оперативные базы на северо-востоке страны - Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates и ещё один объект гораздо меньшего значения.

Предполагается, что в течение следующих двух месяцев американское военное командование оценит, стоит ли продолжать вывод войск из Сирии. Источник издания упомянул, что американские военные рекомендовали оставить в Сирии небольшой контингент в 500 человек, но Дональд Трамп скептически относится к сохранению войск в стране.

The New York Times напоминают о сохранении «спящих ячеек» террористических организаций на северо-востоке Сирии, откуда была выведена часть американских войск. В то же время для Соединённых Штатов Америки снижается количество потенциальных угроз в регионе, чем, вероятнее всего, был обусловлен вывод войск. Поддерживаемые Вашингтоном Сирийские демократические силы (СДС) во главе с сирийскими курдами в марте согласились до конца года провести интеграцию своих структур в состав новой правительственной армии Сирии.