Он обвиняет подразделение в цензурировании мнения американцев.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио объявил о закрытии Центра по борьбе с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством (R/FIMI), также известного как Центр глобального взаимодействия (GEC). Подразделение в составе Государственного департамента было направлено на противодействие «иностранной дезинформации».

GEC был создан исполнительным указом американского президента в марте 2016 года. Подразделение направлено на координацию межведомственных усилений по осуществлению финансируемых Вашингтоном контртеррористических коммуникаций с иностранной общественностью. Бюджет подразделения составлял 61 миллион долларов, а в его состав вошло 120 человек. В 2024 году GEC был трансформирован в R/FIMI), а основной целью стало проведение кампаний по противодействию дезинформации в Китае, Иране и других странах..

Глава американского внешнеполитического ведомства объяснил своё решение тем, что GEC тратили миллионы долларов на замалчивание и цензуру голосов американцев. При этом он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа всегда будет работать над защитой прав народа Соединённых Штатов Америки.

Сторонники Дональда Трампа неоднократно обвиняли R/FIMI (или GEC) в слежке и цензуре мнения американцев, особенно когда речь шла о консервативных политиках. Так, например, в 2023 году GEC назвало Илона Маска «угрозой американской демократии».