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Nacvark
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о близости Ирана к созданию ядерного оружия
Однако он подчёркивает, что Иран пока этого не сделал, а мониторинговые миссии МАГАТЭ в стране продолжают принимать.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, чьи слова приводит издание Le Monde, заявил, что Иран находится достаточно близко к созданию ядерного оружия.

По его словам, у Тегерана достаточно материала для того, чтобы создать не одну, а сразу несколько бомб. Однако он подчёркивает, что в Иране пока ещё этого не сделали, хотя стоит признать их близость к практическому реализацию этой цели.

Гросси объясняет, что на текущий момент Тегерану недостаточно сказать международному сообществу «у нас нет ядерного оружия», поскольку необходимо восстановить доверие и предоставить миру возможность удостовериться в этих словах.

Комментируя переговоры между Соединёнными Штатами Америки и Ираном по ядерному соглашению, Рафаэль Гросси опроверг участие МАГАТЭ в диалоге. В то же время он подтвердил неформальные консультации с обеими сторонами, поскольку в Вашингтоне и Тегеране прекрасно понимают, что в конечном итоге, когда условия сделки будут определены, им придётся обратиться к международной организации для контроля за ядерным потенциалом Ирана. Глава МАГАТЭ отметил, что его экспертам не нужно навязываться для получения разрешения на посещение иранских ядерных объектов, поскольку все осознают важность международной организации.

«Без нас любая сделка - лишь бумажка», - добавил он, акцентируя внимание на важности мониторинга и проверок для контроля за соблюдение соглашений в сфере ядерной энергетики.

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#иран #магатэ #рафаэль гросси
Источник: lemonde.fr
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