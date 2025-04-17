Претендующий на пост канцлера Фридрих Мерц подтверждал готовность поставить Украине такое оружие, если будет консенсус в Европе.

Не так давно лидер формирующейся в Германии правящей коалиции Фридрих Мерц, претендующий на пост немецкого канцлера, заявил о готовности поставить Украине ракет Taurus. Он напомнил, что украинская армия уже получает крылатые ракеты от других стран. Политик назвал единственным условием для таких поставок наличие консенсуса в Европе.

Издание The Telegraph, ссылаясь на источник в лице специализирующегося на внешней политике британского чиновника, пишет, что Великобритания поддержит решение Германии поставить Украине немецкие ракеты Taurus. Источник издания подчёркивает продолжаемую Великобританией вместе с союзниками, включая Германию, работу, направленную на усиление Украины для повышения её способностей по защите своих территорий.

В то же время немецкие чиновники, принимающие участие в переговорах по формированию коалиции во главе с Фридрихом Мерцем, указывают на отсутствие консенсуса по ряду вопросов, в том числе касаемо Taurus. Однако один из чиновников считает, что Великобритания может повлиять на принятие положительного решение по поставке ракет.

The Telegraph напоминают о возможности Taurus поражать цели в глубине российских территорий ввиду большой дальности, из-за чего Киев просил Германию о поставках таких ракет. Немецкий канцлер Олаф Шольц воздерживался от передачи немецких ракет, опасаясь эскалации российско-украинского конфликта и вовлечения Германии в боевые действия, несмотря на поставку похожего по характеристикам оружия Великобританией, Францией и Соединёнными Штатами Америки.