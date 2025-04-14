Он подчеркнул, что Украине следует выйти из оборонительной позиции и начать реагировать.

Фридрих Мерц, наиболее вероятный следующий канцлер Германии, в эфире местного телеканала ARD (цитата Le Monde) прокомментировал ситуацию со вчерашними обстрелами украинских территорий, призвав Вооружённые силы Украины выйти из оборонительной позиции и начать реагировать.

Немецкий политик подтвердил готовность поставить украинской армии ракеты Taurus, которые способны поражать цели на расстояние до 550 километров, подчеркнув, что данные действия придётся скоординировать с союзниками. Мерц напомнил, что он изначально говорил о необходимости координирования таких поставок с европейскими союзниками.

«И если это будет скоординировано, то Германия должна принять участие», - добавил он.

Украинские власти неоднократно обращались к немецкому правительству с просьбой поставить ракеты Taurus, но получали отказ из-за принципиальной позиции действующего канцлера Олафа Шольца. Даже после того, как Великобритания и Германия согласились предоставить Киеву разрешение на удары вглубь РФ ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, немецкое правительство все равно не пошло на такой шаг, опасаясь эскалации и прямого вмешательства.