Об этом сообщается на сайте Федерального реестра США.

Американский президент Дональд Трамп продлил запрет на приём и передвижение российских кораблей в американские порты. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра Соединённых Штатов Америки, где опубликовано официальное заявление главы государства.

В соответствующем документе Трамп, руководствуясь чрезвычайными полномочиями, подтверждает продление запрета, введённого Джо Байденом 21 апреля 2022 года, на ещё один год. Документ по-прежнему ссылается на то, что политика Москвы и российские действия представляют угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов Америки.

Ранее Дональд Трамп уже продлевал до 2026 года санкции против России, введённые при его предшественнике Джо Байдене, ссылаясь на «вредоносными внешнеполитические действия. Перед этим в феврале американский президент также продлевал на год другие антироссийские санкции, которые были введены другими администрациями. Таким образом, американский президент продолжает продление всех ограничительных против России, введённых своими предшественниками.