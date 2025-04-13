Об этом сообщается на сайте Федерального реестра США.

Американский президент Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введённые в 2021 году бывшим главой государства Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра Соединённых Штатов Америки.

В документе американские власти обвиняют Москву во «вредоносной иностранной деятельности», которая представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов Америки. В полном списке оснований для введения санкций российские власти обвиняют в «попытке подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединённых Штатах Америки», а также «вредоносной кибердеятельности».

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Как итог, все введённые Вашингтоном санкции, включая приложения к этому документу, продлеваются до 15 апреля 2026 года. Стоит напомнить, что до этого Дональд Трамп уже продлевал антироссийские санкции, введённые прошлой администрацией в 2014, 2018 и 2022 годах.

Очевидно, что американский президент в любой момент может начать снимать введённые против России санкции, если посчитает это необходимым.