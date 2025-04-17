По этой причине в мае представят новый план, предусматривающий отказ от российских энергоносителей к 2027 году.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники пишет, что в Европейской комиссии отказались от введении запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, который могли ввести в предстоящих санкционных пакетах. Отмечается, что в Брюсселе не стали настаивать на ограничениях такого рода, учитывая сопротивления некоторых европейских правительств и наличия неопределённостей в энергетической сфере по поиску альтернативных источников газа

По данным издания, в Европейском союзе также опасаются оказаться в полной зависимости от поставок СПГ из Соединённых Штатов Америки (третий по величине поставщик газа в Европу после России и Норвегии). Как рассказал один из источников издания, это также ослабит переговорную позицию Брюсселя в контактах с Соединёнными Штатами Америки о тарифах, ведь европейские страны окажутся в энергетической зависимости от поставок американского газа.

Reuters подчёркивают, что к июню Европейская комиссия должна была представить 17-й санкционный пакет против России, в рамках которого мог быть введён запрет на импорт российского СПГ.

Однако теперь европейские чиновники пересмотрели свой план, поэтому в мае представят новую дорожную карту, направленный на полный отказ от российских энергоносителей к 2027 году.