Вскоре в Белом доме могут представить новую тарифную систему, затрагивающую полупроводники.

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп анонсировал новые пошлины на электронику и полупроводники, о которых станет известно уже на следующей неделе. Политик подчеркнул, что пошлины будут «гибкими», но указал на желание Вашингтона увидеть перенос производства полупроводников в Соединённые Штаты Америки

Предполагается, что анонсированные Трампом пошлины на электронику и полупроводники могут обойтись крупным производителем полупроводникового оборудования в более чем один миллиард долларов ежегодно. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на источники в сфере производства.

Отмечается, что такие крупные компании, как Applied Materials AMAT, Lam Research и KLA, могут понести ежегодные убытки на общую сумму 350 миллионов долларов (каждая компания). В то же время небольшие производители, например Onto Innovation, столкнутся с дополнительными расходами на десятки миллионов долларов.

В сумму ущерба входят различные издержки, включая необходимость найма нового персонала из-за тарифного контроля, а также упущенная прибыль. Reuters акцентируют внимание на том, что окончательный ущерб от пошлин оценить сложно, поскольку пока ещё неизвестно, в каком масштабе они будут введены. При этом упоминается, что производители полупроводники уже успели понесли в течение последних нескольких лет многомиллиардный ущерб из-за введённого экс-президентом Джо Байденом контроля над их экспортом в Китай.