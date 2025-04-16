Как указывают источники издания, в Вашингтоне нет единогласного мнения по поводу переговорной позиции в обсуждениях с иранскими властями.

В прошлую субботу в Омане прошли переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки и Ираном, по итогам которых стороны договорились о новой встрече уже 19 апреля. Вашингтон и Тегеран обсуждают ограничение иранского ядерного потенциала в обмен на снятие американских санкций, введённых против Ирана.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Дональд Трамп провёл в Белом доме совещание по вопросу переговоров с Тегераном. В нём приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а также другие высокопоставленные чиновники.

Отмечается, что встреча была посвящена формированию дальнейшей позиции Вашингтона в переговорном процессе с Ираном. Обсуждался и вопрос уступок, на которые Белому дому стоит или не стоит идти.

По данным издания, в Белом дом есть разногласия на этот счёт: Вэнс и Уиткофф призывают решить ситуацию дипломатическим путём и считают необходимым согласиться на некоторые компромиссы, в то время как Рубио и Уолтц настаивают на максималистском подходе с оказанием давления на Тегеран. Сам Дональд Трамп подаёт неоднозначные сигналы: с одной стороны - он хочет решить ситуацию дипломатией, а с другой - готов к военному решению.

В Белом доме отказались комментировать Axios прошедшую встречу. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт сообщила о продолжении политики максимального давления на Иран, но подтвердила готовность дальнейших обсуждений с Тегераном по вопросу ядерного соглашения. Главное условие Дональда Трампа - Иран не должен иметь ядерного оружия.