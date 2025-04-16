Как подчёркивает издание, Вашингтон своей позицией фактически сорвал обсуждение совместного заявления на этот счёт.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишут о том, что Соединённые Штаты Америки сообщили своим союзникам из «Большой семёрки» (G7) о нежелании подписываться под совместным заявлением, осуждающим российские действия на фоне ракетного удара по Сумской области.

По данным издания, в Вашингтоне объяснили своё решение приверженностью переговорному процессу с Россией, а также намерениями продолжать переговоры с российскими властями.

Канада, председательствующая в этом году в G7, не может продолжить работу над совместным заявлением на этот счёт из-за отсутствия консенсуса в сообществе, выражаемого отказом Соединённых Штатов Америки подписываться под соответствующим документом.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Соединённые Штаты Америки воздерживаются от каких-либо категоричных или однозначных по отношению к России заявлений. Так, например, Вашингтон отказывался поддерживать ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, в которой Москва признаётся инициатором российско-украинского конфликта. Сам Дональд Трамп уже говорил о том, что подобные заявления со стороны Вашингтона помешают переговорному процессу.