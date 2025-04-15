Ситуация демонстрирует то, как ухудшились многолетние трансатлантические отношения.

С 21 по 26 апреля 2025 года в Соединённых Штатах Америки пройдут заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка. Европейская комиссия отправляет на саммиты своих комиссаров:

по вопросам экономики Валдис Домбровскис;

по финансовым услугам, сбережениям и инвестициям Мария Луис Альбукерке;

по международному сотрудничеству Йожеф Сикела.

Как узнало издание Financial Times, европейские делегаты получили новые указания по дополнительным мерам безопасности, которые рекомендуется предпринять в ходе служебного визита в Вашингтон. Им рекомендуют выключить свои смартфоны на границе, положив в специальные чехлы, а также использовать выдаваемые одноразовые телефоны и ноутбуки.

Отмечается, что такие меры безопасности обычно предпринимались в ходе визитов европейских чиновников в Россию или Китай из-за возможных рисков, связанных с шпионажем. Однако из-за ухудшения трансатлантических связей Соединённые Штаты Америки также начали восприниматься Европейской комиссией как потенциальная угроза безопасности.

«Трансатлантическому альянсу конец», - заявил европейский чиновник в комментарии Financial Times.