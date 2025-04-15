Отмечается, что изначальное представление плана в начале текущего года было отложено.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет о планах Европейского союза представить 6 мая 2025 года дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.

О наличии у Европейской комиссии соответствующего плана стало известно ещё ранее, но, как сообщает издание, Брюссель отложил его представление из-за пересмотра Соединёнными Штатами Америки своей внешней политики, тем самым желая сохранить единство в сообществе, где страны начали наращивать закупки российского сжиженного природного газа после прекращения поставок «голубого топлива» из России в Европу по трубопроводу через Украину.

По данным Bloomberg, в плане будет речь о всех вариантах сокращения импорта российских энергоносителей. Европейская комиссия в рамках своих усилий порекомендует странам-участникам прибегать к различным торговым инструментам, включая пошлины.

Отмечается, что в будущем в Европейском союзе могут разработать законопроект, предполагающий полный отказ от импорта российского топлива. При этом в материале издания упоминается, что Брюссель хочет достичь политической цели по отказу от российских энергоносителей с учётом необходимости снижения расходов на импорт энергоносителей для промышленности.