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Nacvark
В Китае предложили создать глобальную систему управления ИИ
С таким предложением выступил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС.

Китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что Пекин готов сотрудничать со всеми партнёрами в создании системы глобального управления искусственным интеллектом.

По его словам, Китай как ответственное государство привержено формированию Сообщества единой судьбы человечества*. Помимо этого, страна активно участвует в глобальном управлении искусственным интеллектом и, основываясь на принципах совместного обсуждения, строительства и использования, готова сотрудничать со всеми государствами.

*Концепция Сообщества единой судьбы человечества была официально озвучена Си Цзиньпином ещё в 2012 году. Учитывая все угрозы, с которыми сталкивается человечество, китайский лидер предлагает создать новый миропорядок на основе нового мышления в области безопасности, предполагающего мировое управление без войн и применения силы. Фактически речь идёт о глобализации, предусматривающей распространение влияния Пекина за пределы Азии под предлогом «единой судьбы человечества», за что данную идею критикуют.

Китайский дипломат подчеркнул значимость ИИ как двигателя научно-технической революции и индустриальных изменений, беспрецедентных для развития всего человечества. При этом есть и другая страна: ИИ ставит перед международным сообществом сложные задачи, требующие совместных решений по глобальному управлению.

При текущей ситуации в сфере ИИ Чжан Ханьхуэй видит попытки отдельных государств политизировать, милитаризовать и монополизировать имеющиеся технологии.

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#китай #искусстввенный интеллект
Источник: tass.ru
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