Он рассчитывает, что в конечном итоге Дональд Трамп и Си Цзиньпин решат ситуацию с тарифами.

Министр торговли Соединённых Штатов Америки Говард Лютник в эфире ABC News, комментируя взаимодействие Вашингтона с Китаем, заявил, что Белый проводит через посредников «мягкие заходы» в контактах с китайским правительством.

Американский министр выразил надежду, что в конечном итоге Дональд Трамп и Си Цзиньпин смогут разобраться с тарифной ситуацией между Соединёнными Штатами Америки и Китаем. Тем не менее, Лютник уверен в том, что «мяч у Трампа», а он знает как вести игру, поэтому ситуация будет разрешена в позитивном ключе, учитывая все интересы Вашингтона.

Говард Лютник также подтвердил приостановление пошлин на полупроводники, поскольку в ближайшие несколько месяцев для них будут разработаны отдельные тарифы. Сейчас данная категория товаров будет облагаться «специальным типом тарифа».

В то же время Дональд Трамп пояснил, что Соединённые Штаты Америки не делали исключения из пошлин, а лишь перенесли электронику в другую «тарифную корзину». Более того, в ближайшее время в Белом доме хотят проверить ситуацию с импортом электроники на соответствие национальной безопасности.