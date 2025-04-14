В пятницу стало известно, что Соединённые Штаты Америки освободили от пошлин импорт смартфонов, компьютеров и другой электроники от своих тарифов.

В пятницу стало известно, что Соединённые Штаты Америки освободили от пошлин импорт смартфонов, компьютеров и другой электроники от своих тарифов. В Министерство коммерции Китая сочли решение первым небольшим шагом, нацеленным на корректировку ошибочно предпринятых мер по введению односторонних тарифов.

Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на своей странице в социальной сети Truth Social, заявив, что «никто не слезет с крючка за несправедливые торговые балансы». По его словам, в Вашингтоне не делали тарифные исключения для импортируемой электроники. Он объяснил, что данная категория товаров просто перемещается другую «тарифную корзину», облагаемую 20-процентными пошлинами.

Американский президент добавил, что американские власти рассмотрят всю цепочку поставок электроники на соответствие национальной безопасности. Он подчеркнул, что Соединённым Штатам Америки необходимо производить товары на территории своей страны, а не быть «заложниками других стран», особенно враждебно настроенных против Вашингтона, таких, как Китай.

Трамп пообещал продолжить свою политику, направленную на сокращение налогов и регулирования. Для этого он видит необходимость в появлении рабочих мест с более высокой оплатой, а также производство продукции на территории Соединённых Штатов Америки.