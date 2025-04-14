С таким заявлением выступил политический советник американского президента Стивен Миллер.

Советник Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью Fox News (цитата ТАСС) заявил, что Соединённые Штаты Америки обладают серьёзными рычагами воздействия на Китай в сферах торговли и экономики.

Американский чиновник уточнил, что Вашингтон, как минимум, «полностью финансирует Китай, всё его развитие и процесс индустриализации». Он воздержался от того, чтобы углубляться в данный вопрос, но утверждает о наличии у Белого дома «крайне важных вещей», от которых зависит безопасность Пекина и в которых они нуждаются именно от Соединённых Штатов Америки.

По этой причине Миллер считает разумным для Китая пойти по пути деэскалации в торговом столкновении между Вашингтоном и Пекином, согласившись обсудить тарифную политику.

Ранее американские официальные лица уже говорили о том, что Соединённые Штаты Америки в меньшей мере несут ущерб из-за вводимых пошлин. Министр финансов страны Скотт Бессент объяснял, что из-за нарушения торгового баланса в пользу стран-экспортёров складывается ситуация, при которой Вашингтон фактически финансирует экономики других государств. На примере Китая: в 2024 году товарооборот между странами составил 688,28 миллиарда долларов, из них 524,66 миллиардов долларов американские компании заплатили за импорт, а доля экспорта составила всего 163,62 миллиарда долларов. Таким образом, если американский рынок будет закрыт для Китая, китайские компании потеряют более 500 миллиардов долларов потенциального дохода.