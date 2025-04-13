По данным издания, такие условия приемлемы для Тегерана.

Вчера в Омане прошли переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки и Ирана. Обе стороны высказались о позитивном настрое по итогам переговоров, подтвердив намерения провести следующий раунд уже в субботу 19 апреля.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что во время переговоров Тегеран добивался от Вашингтона отмены санкционных мер, навредивших иранской экономике. Иранские власти выразили готовность к возвращению обогащения урана на уровень, предусмотренный соглашением 2015 года, в случае разморозки их активов за рубежом, сокращения числа санкций, а также препятствий для экспорта иранской нефти

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

В то же время, по данным The New York Times, утверждается, что представлявший Вашингтон на переговорах Стив Уиткофф не требовал от Тегерана полного отказа от обогащения урана, предлагая стране просто не использовать имеющиеся ресурсы для производства оружия.

Ранее Стив Уиткофф уже говорил о том, что на прошедших переговорах не будут обговариваться конкретные условия для заключения ядерной сделки. Данный вопрос будет поднят уже на следующих переговорах, запланированных к концу следующей недели.