Однако цель Вашингтона заключается в том, чтобы не допустить появление ядерного оружия у Тегерана.

Специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чьи слова приводит издание The Wall Street Journal, заявил, что стартовая позиция Соединённых Штатов Америки в переговорах с Ираном заключается в полном демонтаже иранской ядерной программы. Предполагается, что именно Уиткофф возглавит американскую делегацию на предстоящих переговорах в Омане.

Стив Уиткофф подчеркнул, что американские власти готовы идти на компромисс, чтобы найти другие способы решения ситуации между странами. Тем не менее, «красной линией» для Вашингтона является трансформация иранской ядерной программы в оружие. По его словам, основной целью переговоров в Омане будут не конкретные условия соглашения, а разговор о том, почему важно заключить сделку.

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Стоит напомнить, что уже сегодня в Омане состоятся непрямые переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки и Ирана. По их итогам будет определено, перейдут ли Вашингтон и Тегеран в формат прямых переговоров для заключения новой ядерной сделки. Иранские власти, несмотря на прошлые отказа от диалога с Вашингтоном, изменили свою позицию в пользу переговоров, не исключая даже прямые контакты с администрацией Дональда Трампа.