Его слова приводит издание Bloomberg.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо, чьи слова приводит издание Bloomberg, призвал создать фонд, бюджет которого будет состоять из замороженных российских активов. Он видит возможным финансирование крупных европейских оборонных проектов и военную помощь Украине при помощи российских активов, замороженных Западом.

Испанский министр считает, что настало время для солидарности Европы в поддержке Киева и стран Восточной Европы. Он указывает на приоритетность финансирования именной оборонной сферы, которая станет европейским общественным благом как приносящим пользу европейцам, так и укрепляющим экономическую безопасность стран союза.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Bloomberg напоминает, что руководители финансовых ведомств стран-участников Европейского союза собрались в прошедшие выходные, чтобы обсудить новые способы финансирования усилий по перевооружению Европы на фоне возникших неопределённостей относительно дальнейшего военного присутствия Соединённых Штатов Америки в регионе. Учитывая нехватку средств у европейских стран, из-за чего они не могут достаточно инвестировать в свою оборону, рассматривается вариант с использованием российских активов, находящихся на счету бельгийского депозитария Euroclear.

Стоит напомнить, что страны G7 уже используют доходы от замороженных российских активов для покрытия кредита на 50 миллиардов, выделенного Украине. На полное погашение кредита за счёт российских дивидендов может уйти 10 - 15 лет.