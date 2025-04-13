Он утверждает, что Москва рассматривает такую возможность, поскольку противоспутниковое оружие уравняет возможности Запада и России в космическом пространстве.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Welt am Sonntag (цитата Tagesscdau) заявил, что в будущем Россия может разместить ядерное оружие в космосе. Он утверждает, что российские власти рассматривают такую возможность, несмотря на официальную позицию Москвы о недопущении размещения оружия в космосе.

Глава североатлантического альянса считает, что стратегия с размещением противоспутникового оружия в космосе является для России наилучшим способом компенсировать западное превосходство в спутниках. Он объясняет, что уничтожение космических спутников «вызовет Хаос» на Земле, поскольку многие системы работают только таким образом.

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Рютте напомнил, что Договор о космосе 1967 года, инициированный Соединёнными Штатами Америки и Советским Союзом, предусматривает запрет на использование космоса в военном деле. Документ запрещает размещение оружия массового поражения в космосе, в том числе выведение ядерного оружия.

Марк Рютте сообщил о подготовке НАТО к новым вызовам в космосе, подчеркнув, что союзники обмениваются разведывательными данными, создают национальные космические командования и разрабатывают менее габаритные и более манёвренные спутники, стратегически важные для североатлантического альянса и его возможностей сдерживания. Тем не менее, глава альянса видит растущую конкуренцию в космосе.