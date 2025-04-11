В Белом доме считают, что она не следует политике Дональда Трампа по Украине, в то время как украинские власти указывают на ошибки в её работе.

Вчера пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Тэмми Брюс объявила об отставке американского посла в Киеве Бриджит Бринк, которая заняла данную должность ещё в 2022 году.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что отставка дипломата связана с давлением, которое поступало на неё как из Вашингтона, так и Киева. Высокопоставленные американские чиновники усомнились в том, что посол поддерживает политику Дональда Трампа по Украине, в то время как украинские власти указывают на ошибки в её работе.

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В материале издания акцентируют внимание на том, что Бриджит Бринк после возвращения Дональда Трампа изменила свою риторику на более соответствующую политике Трампа. Так, например, после российского удара по Кривому Рогу (4 апреля 2025 года) дипломат использовала достаточно размытые формулировки, за что подверглась критике в Киеве, в том числе со стороны Владимира Зеленского. По всей видимости, Бринк тогда решила воздержаться от конкретных формулировок, чтобы её заявления не шли вразрез официальной политике Белого дома.

По данным Reuters, Бриджит Бринк сама инициировала своё увольнение. Теперь на должность посла в Киеве рассматривают помощника государственного секретаря по Восточной Европе Криса Смита.