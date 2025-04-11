Об этом на брифинге заявила представитель ведомства Тэмми Брюс.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Тэмми Брюс на очередном брифинге сообщила о продолжении ведомством работы, направленной на освобождение американцев, задержанных в России. Такое заявление сделано на фоне недавнего обмена заключёнными между странами.

Американский чиновник призвала Россию освободить Стивена Хаббарда (обвиняется в наёмничестве), который находится в заключении в России около трёх лет. По её словам, в Госдепе работают над освобождением Хаббарда, но и не забывают о других американцев, осуждённых в России. Брюс также подтвердила освобождение Ксении Карелиной (осуждена за государственную измену) в обмен на Артура Петрова (задержан американскими властями в Кипре за незаконный экспорт микроэлектроники, используемой для военного производства).

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Тэмми Брюс заверила, что американский президент Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио продолжат работать над освобождением всех американцев, осуждённых в иностранных государствах.