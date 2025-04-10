В то же время американский президент установил 125-процентные пошлины на китайские товары.

Американский президент на своей странице в социальной сети Truth Social уведомил о том, что снижает до 10% пошлины на импорт из тех стран, которые не предприняли ответные меры и выступили за диалог с Соединёнными Штатами Америки. Политик подчеркнул, что более 75 стран обратились к Вашингтону с просьбами обсудить снижение пошлин, поэтому он решил установить 90-дневную паузу с льготными тарифами, чтобы страны могли договориться с американскими властями.

В то же время американский президент установил 125-процентные пошлины на импорт товаров из Китая, обвинив Пекин в «неуважении» из-за предпринятых ответных мер. Трамп подчеркнул, что когда-то китайские власти поймут невозможность дальнейших «ограблений» Соединённых Штатов Америки, согласившись обсудить с Вашингтоном торговые отношения.

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Примечательно, что решение сразу же отразилось на индексе S&P 500, который на момент закрытия биржи вырос почти на 10%. Таким образом, фондовый рынок смог восстановиться после всех тарифных мер, ранее предпринятых Трампом. Непонятно, были объявленные решения частью первоначального плана Дональда Трампа, но, так или иначе, на текущий момент ему удалось вынудить международное сообщество вступить в переговоры с Вашингтоном для продолжения торговли уже на взаимовыгодных условий, взыскать с Китая миллиарды долларов за импортируемые продукцию, а также вернуть американским компаниям триллионы долларов, потерянных ими на прошлой неделе из-за пошлин.