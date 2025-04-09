Американские власти намерены ограничить возможности Тегерана по созданию собственного ядерного оружия.

Министр энергетики Соединённых Штатов Америки Крис Райт в эфире CNBC (цитата Reuters), комментируя предстоящие переговоры между американскими и иранскими властями, заявил о готовности Вашингтона ввести новые санкции против Ирана, если страны не достигнут соглашению по ограничению ядерного потенциала Тегерана.

Американский министр объясняет, что Соединённые Штаты Америки не могут позволить Ирану создать ядерное оружие, поэтому санкции Вашингтона будут «очень жёсткими», если в Тегеране решат прекратить обсуждения по ограничению своего ядерного потенциала в обмен на ослабление рестрикций.

Примечательно, что в Тегеране отказывались вести переговоры с Вашингтоном, пока американские власти продолжают угрожать Ирану о последствиях, но всё же страна готова сесть за стол переговоров. Недавно стало известно, что в субботу представители Вашингтона и Ирана проведут переговоры в Омане, где обсудят возможную ядерную сделку. В случае, если первый раунд переговорного процесса будет успешным, второй раунд пройдёт уже в формате прямых переговоров между американцами и иранцами, то есть без каких-либо посредников, на которых настаивал Тегеран.