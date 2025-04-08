Об этом сообщил МИД Ирана. Некоторые подробности известны журналисту NYT Фарназ Фассихи.

Вчера американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты Америки и Иран проведут прямые переговоры на «почти высоком уровне», обсудив условия ядерного сделки. Такое заявление шло наперекор словам иранских официальных лиц, которые отвергали возможность прямых переговоров с американскими властями.

Позже ирано-американский журналист The New York Times Фарназ Фассихи поделилась информацией от своих источников из Тегарана, которые рассказали ей о запланированных Соединёнными Штатами Америки и Ираном переговорах в Омане уже в эту субботу. По её данным, первый раунд будет непрямым (с присутствием посредников) и в зависимости от того, насколько он будет успешным, Вашингтон и Тегеран примут решение о прямых переговорах во втором раунде. Фассихи акцентирует внимание на явных изменениях в позиции Ирана, который до недавних пор отвергал возможность прямых переговоров, а до этого - переговорного процесса вовсе (из-за оказываемого давления).

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) подтвердил, что в субботу представители Вашингтона и Тегерана соберутся в Омане для непрямых переговоров на высоком уровне. Он считает, что переговоры являются как возможностью, так и испытанием для стран.

«Мяч на стороне Америки», - заключил он.