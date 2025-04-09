Два истребителя поступят в этом году, ещё два самолёта передадут в следующем.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, чьи слова приводит издание Reuters, раскрыл сроки поставок Военно-воздушным силам Украины американских истребителей F-16. По его словам, в текущем году страна передаст два истребителя, а ещё два передадут уже в следующем году.

Глава бельгийского правительства подчеркнул, что у Брюсселя нет проблем с передачей F-16. Однако есть проблемы с доставкой F-35, которыми вооружается бельгийская армия на замену истребителям четвёртого поколения:

«Как только F-35 прибывает (из США) - F-16 улетает. Всё очень просто», - объясняет политик.

Помимо этого, Барт де Вевер пообещал, что бельгийское правительство будет ежегодно выделять более одного миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине. Такая сумма уже заложена в бельгийский бюджет на 2025 год.

В феврале была новость о том, что Бельгия отложила поставки Украине американских истребителей F-16 из-за задержки поставок бельгийской армии заказанных F-35. Другой причиной стал медленный темп обучения украинских пилотов, что также даёт возможность стране отсрочить передачу самолётов.