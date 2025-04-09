Уже более 70 стран обратились в Белый дом для обсуждения тарифов - утверждает американский президент.

В этом месяце американский президент Дональд Трамп ввёл значительные тарифы на импорт иностранной продукции. Несмотря на то, что такое решение нанесло удар по фондовому рынку, повысил расходы компаний и создаёт риск роста цен для потребителей, Вашингтону удаётся зарабатывать на тарифах. В течение следующих десяти лет Соединённые Штаты Америки рассчитывают получить от установленных пошлин 6 - 7 триллионов долларов.

В этот раз Трамп заявил, что установленные им тарифы на импорт приносят Вашингтону по два миллиарда долларов ежедневно. Если верить озвученной американским президентом цифре, то Соединённые Штаты Америки выйдут как раз таки на вышеупомянутый доход за десять лет. По его словам, уже более 70 иностранных государств обратились в Белый дом, чтобы договориться с Вашингтоном о снижении пошлин.

Американский президент положительно оценивает стремление международного сообщества заключить сделку с Соединёнными Штатами Америки, тем самым избежав или хотя бы снизив уровень тарифов. Тем не менее, в Китае пока не собираются подчиняться давлению Вашингтона и предпринимают ответные меры, из-за которых в Вашингтоне отказываются обсуждать с Пекином возможное торговое соглашение.