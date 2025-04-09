Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп заявил, что США ежедневно зарабатывают $2 млрд на пошлинах
Уже более 70 стран обратились в Белый дом для обсуждения тарифов - утверждает американский президент.

В этом месяце американский президент Дональд Трамп ввёл значительные тарифы на импорт иностранной продукции. Несмотря на то, что такое решение нанесло удар по фондовому рынку, повысил расходы компаний и создаёт риск роста цен для потребителей, Вашингтону удаётся зарабатывать на тарифах. В течение следующих десяти лет Соединённые Штаты Америки рассчитывают получить от установленных пошлин 6 - 7 триллионов долларов.

В этот раз Трамп заявил, что установленные им тарифы на импорт приносят Вашингтону по два миллиарда долларов ежедневно. Если верить озвученной американским президентом цифре, то Соединённые Штаты Америки выйдут как раз таки на вышеупомянутый доход за десять лет. По его словам, уже более 70 иностранных государств обратились в Белый дом, чтобы договориться с Вашингтоном о снижении пошлин.

Американский президент положительно оценивает стремление международного сообщества заключить сделку с Соединёнными Штатами Америки, тем самым избежав или хотя бы снизив уровень тарифов. Тем не менее, в Китае пока не собираются подчиняться давлению Вашингтона и предпринимают ответные меры, из-за которых в Вашингтоне отказываются обсуждать с Пекином возможное торговое соглашение.

#сша #трамп
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За 13 лет простые геймеры собрали больше $800 млн на разработку космического симулятора Star Citizen
7
Radeon RX 9070 с модифицированным BIOS оказалась производительнее RX 9070 XT
7
RTX 4090 не способна обеспечить более 30 fps в демо в стиле Cyberpunk на Unreal Engine 5.5 в 4K
1
Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит S-Pen и получит доработанную 200 Мп камеру
+
Швейцарский магазин выставил GTA 6 на продажу более чем за 100 долларов
1
Новая техническая демонстрация в стиле Cyberpunk демонстрирует возможности UE 5.5.4 Lumen и RTX
6
Microsoft открыто рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 в утиль, купив новое железо с Windows 11
7
Colorful выпустила свою первую матплату с механизмом быстрой разблокировки разъёма PCI Express
1
Microsoft отказывается от поддержки Windows и Office в Китае
3
Samsung представила новую линейку телевизоров 2025 года в Южной Корее
+
Vivo X200 Ultra анонсирован с камерой Zeiss и новым дизайном
1
Новый Xiaomi MIX получит подэкранную 3D-систему распознавания лиц и не появится в этом году
+
На аукционе Bring a Trailer продают гиперкар Rimac Nevera, разгоняющийся до 100 км/ч за 1,81 сек
2
Vivo X200s получит аккумулятор 6200 мАч и беспроводную зарядку — раскрыты цвета и характеристики
+
Новый случай плавления разъёма питания RTX 5090 — использовался ATX 3.1 блок с оригинальным кабелем
4
«Новапорт» привлечет 60 млрд рублей на реконструкцию 13 аэропортов
2
США приступили к реализации плана "Золотой купол" для уничтожения гиперзвукового оружия из космоса
1
Обновление iOS 18.5 beta от Apple сосредоточено на повышении производительности и стабильности
+
Режиссер «Капитана Марвел 2» заявила, что провал фильма – это не её вина
2
В GamersNexus изучили многочисленные проблемы новых драйверов NVIDIA
4

Популярные статьи

Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
23
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
18
"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
12
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
292
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
8
Почему цены на приставки продолжат расти, а подорожание видеоигр до 90$ уже не остановить
5
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
3

Сейчас обсуждают

Арчи Хаос
06:19
Ой пусть не пиzдит, сняла такую шляпу фемскую, бой со злодейкой так вообще ржач, как будто сериал малобюджетный смотришь от DC
Режиссер «Капитана Марвел 2» заявила, что провал фильма – это не её вина
ИСКАНДЕР
06:10
Да всё норм. А Трамп, в первую очередь, ипет укропов, европейцы так, за компанию. )))
ЦБ признал существование рисков для экономики РФ в случае снижения мировых цен на нефть
AntonHT
05:56
тогда нужно оснастить наши сухогрузы системами ПВО и противокарабельными ракетами ))))))))
Эстония рассматривает закон о праве топить подозрительные суда в Балтийском море
si-cat
05:52
Да она любой закон может рассматривать 🤣🤣🤣
Эстония рассматривает закон о праве топить подозрительные суда в Балтийском море
Эдуард Кузнецов
05:49
Т.е., все эти разновидности 5090 побывали у него на ремонте. Не покупал же он их, только для того, чтобы разобрать и изучить конструкцию. Выводы делайте сами.
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
Михаил Авраменко
05:48
Почти как в старом анекдоте про слона и веники: съесть-то он может, но кто ж ему столько даст?
Германия может вывести из США свой золотой запас в 1200 тонн
Алексей Ёлшин
05:39
Все верно автор, максимально видюху по меняешь, да итак по мелочи , все остальное до упора, апгрейд не как только новый пк с заделкой хотя бы лет на 5.
Что я узнал, сделав семь удачных и не очень апгрейдов игрового компьютера за 23 года
AndreySE-VL
04:19
Хотеть можно много ))
Германия может вывести из США свой золотой запас в 1200 тонн
Doomcreeper
04:07
Всё равно мне интересно как это будет выглядеть когда ты будешь вытаскивать видеокарту в корпусе а не на открытом стенде
Colorful выпустила свою первую матплату с механизмом быстрой разблокировки разъёма PCI Express
Garthar
03:46
И что тут нового то? контейнеры по типу лайтинга используют с 60х готов
США вместо радаров оснащают свои истребители новой системой ViDAR, основанной на использовании ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем