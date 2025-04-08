По его словам, уже в субботу будет встреча представителей стран «почти высшего уровне».

Дональд Трамп, чьи слова приводит издание CNN, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты Америки и Иран ведут прямые переговоры по заключению ядерной сделки. Он отметил, что потенциальное соглашение будет отличаться от прошлой сделки и, по его словам, станет «более сильным».

Американский президент акцентирует внимание на том, что переговоры Вашингтона и Тегерана ведутся именно напрямую, а не через посредников, как предлагали иранские власти. Он анонсировал встречу представителей стран «почти высшего уровня» уже в субботу. Не уточняется, какие именно чиновники примут участие в переговорах.

Трамп рассчитывает, что обе стороны будут довольны условиями нового соглашения и согласятся заключить его, поскольку этот вариант будет более предпочтительным. До этого американский президент уже намекал на готовность внести изменения в иранскую ядерную программу силой, если иранские власти не пойдут на диалог.

Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи говорил о том, что Тегеран согласится на переговоры с Вашингтоном исключительно через посредников. Он также опроверг проведение прямых переговоров между представителями стран.