Он также подчеркнул, что Тегеран и Вашингтон пока не проводили никаких переговоров.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что его страна ещё не вступала в контакты с представителями Соединённых Штатов Америки для обсуждения новой ядерной сделки.

Иранский министр подчеркнул, что в Тегеране высказали свою точку зрения: иранские власти готовы решить вопрос ограничения своего ядерного потенциала дипломатическим путём, но только через посредников. Иначе говоря, Иран не готов вступать в прямые переговоры с Соединёнными Штатами Америки, требуя посредника в переговорах.

Аракчи добавил, что Соединённые Штаты Америки могут лишь мечтать о том, чтобы заключить с Ираном сделку, подобную той, которая была заключена с Ливией в 2003 году. Речь идёт об инициативе ливийского лидера Муаммара Кадаффи по нормализации отношений с Соединёнными Штатами Америки и Великобританией, которая привела к отказу страны от производства ядерного, химического оружия, постепенной демилитаризации и снятию западных санкций.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что в Иране, по всей видимости, готовы к переговорам только через посредников. Американский президент согласился на такой сценарий, но отметил, что он будет менее результативным и быстрым, чем прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном.