С таким заявлением выступила глава Европейского Центробанка Кристин Лагард.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард на шоу Пэта Кенни (видео Newstalk) заявила, что в Европейском союзе необходимо создать альтернативу американским платёжным системам Mastercard, Visa и Paypal для защиты своего экономического суверенитета.

По её мнению, сейчас европейские страны зависят от американских систем, поэтому необходимо обеспечить существование европейского аналога. Она считает, что такое решение позволит облегчить инвестиции, обеспечить доступ к финансированию европейских компаний, а европейцы могут экономить более эффективно. Однако главное преимущество в том, что такая система будет обеспечить европейские транзакции в случае непредвиденных ситуаций.

Лагард видит в так называемом «марше независимости» возможность ежегодно привлекать в экономику Европы до одного триллиона евро, в то время как сейчас европейцы при оплате картой, телефоном или онлайн-транзакциях полагаются исключительно на не европейские системы - китайские или американские.

Кристина Лагард видит необходимость объяснить политикам, к чему приведёт тенденция с вводимыми пошлинами на импорт. Она объясняет, что негативные последствия скажутся на международной экономике, а их масштаб будет зависеть от того, как долго и в каком объёме будут действовать тарифы.