Об этом сообщил CNN представитель китайского посольства в Вашингтоне.

Вчера вечером американский президент Дональд Трамп объявил о введении с 9 апреля 2025 года дополнительных пошлин на импорт из Китая в размере 50% и прекращении переговоров с китайским руководством по вопросу снятия экономических барьеров. Таким образом, новые тарифы на китайскую продукцию могут быть установлены на уровне 104%.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй, чьи слова приводит CNN, отреагировал на ситуацию, заявив, что Соединённые Штаты Америки выбрали неправильный способ взаимодействия с китайским руководством, выражаемый давлением и угрозами.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин продолжит отстаивать свои законные права и интересы. При этом действия Дональда Трампа он охарактеризовал как «эгоистичные», которые ставят Америку превыше всего, в том числе международных правил. Лю Пэньюй видит в такой политике одностороннее проявление протекционизма и экономического запугивания.

Стоит напомнить, что после того, как Трамп установил пошлины на импорт из Китая на уровне 54% (увеличил на 34% уже введённый 20-процентный тариф), китайские власти ввели ответные 34-процентные тарифы. Учитывая принципиальную позицию Пекина, торговый конфликт между странами, по всей видимости, лишь будет набирать эскалацию и нанесёт ущерб обеим экономикам.