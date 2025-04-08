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Nacvark
США введут дополнительные пошлины на импорт из Китая
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social отреагировал на введённые Китаем ответные пошлины на импорт из Соединённых Штатов Америки, которые составят 34%. Политик подчеркнул, что Пекин пошёл на такой шаг вопреки его предупреждения о более тяжких последствиях для стран, которые пойдут на эскалацию.

Теперь, с 9 апреля 2025 года, Соединённые Штаты Америки введут дополнительные пошлины на импорт из Китая, которые составят 50% к уже действующих. Таким образом, вскоре вся ввозимая в штаты китайская продукция будет облагаться 104-процентными тарифами.

Дональд Трамп поставил условие для отмены данного решения: Пекин должен пересмотреть свои ответные пошлины на импорт из Соединённых Штатов Америки до завтрашнего дня. В случае, если этого не произойдёт, американские власти продолжат вводить зеркальные тарифы на вводимые Китаем ответные пошлины, а также отменят все переговоры, направленные на обсуждение ситуации вокруг торговли между странами.

Впоследствии в Китае дали понять, что не подчинятся новым угрозам Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин на китайскую продукцию. Очевидно, что торговый конфликт между странами продолжает эскалировать и, учитывая соотношение торгового баланса Соединённых Штатов и Китая, больший вред будет нанесён именно китайской экономике.

#сша #китай
Источник: truthsocial.com
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