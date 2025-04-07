Их могли использовать в качестве лазейки для обхода пошлин.

В «тарифный список» Дональда Трампа попали острова Херд и Макдональд (внешняя территория Австралии), на территории которых из местного населения проживают только представители фауны - австралийские пингвины. Представители Демократической партии в Сенате раскритиковал такое решение, подчеркнув, что оно демонстрирует «абсурдность и нескоординированность» введённых Трампом пошлин.

В эфире CBS News у министра торговли Соединённых Штатов Америки Говарда Лутника журналист поинтересовалась, зачем Белый дом ввёл пошлины на импорт товаров из «островов пингвинов». Американский министр посмеялся с ситуации, впоследствии разъяснив её: тарифы необходимо было ввести для того, чтобы острова не стали лазейкой для других стран, желающих обойти американские пошлины.

Лутник подчеркнул, что первые пошлины Трамп вводил против Китая ещё в 2018 году, но китайские компании начали обходить их при помощи других стран, чьи товары не облагались американскими пошлинами.

Говард Лутник также опроверг слухи о том, что в формировании списка стран, против которых вводят пошлины, принимал участие искусственный интеллект. Такие слухи возникли как раз таки из-за появления в списке островов Херд и Макдональд.