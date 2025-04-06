Очевидно, что как бизнесмен он меньше заинтересован в торговых столкновениях между крупными странами.

Вчера глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск принял участие в съезде ультраправой партии «Лига» (Италия), где ответил на актуальные вопросы присутствовавших. Одна из тем - пошлины, введённые Дональдом Трампом на импорт из Европы и других стран.

Маск, несмотря на привычную поддержку действий Трампа, не стал поддерживать решение американского президента о введении тарифов на импорт, подчеркнув, что надеется на возвращение Соединённых Штатов Америки и стран Европейского союза к свободной торговле с отсутствием пошлин и экономических барьеров. Миллиардер рассчитывает, что Вашингтон и Брюссель установят тесное партнёрство, которое укрепит уже существующий альянс. Миллиардер добавил, что всё вышеизложенное было его советом Дональду Трампу.

Илон Маск также указал на необходимость большей свободы передвижения между Европой и странами Северной Америки.

Очевидно, что Маск, как богатейший человек в мире и владелец крупных компаний, осознаёт весь ущерб торговых столкновения для мировых экономик. Стоит напомнить, что бизнес его компании Tesla завязан как на американском, так и на европейском и китайском рынках.