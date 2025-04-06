Об этом французский президент рассказал на своей странице в соцсети X.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил, что провёл разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, обсудив введённые Соединёнными Штатами Америки пошлины, а также российско-украинский конфликт.

Французский президент подчеркнул, что инициированное Вашингтоном торговое столкновение не отвечает ничьим интересам. На фоне этого он призвал Европу объединиться и проявить решительность, чтобы защитить граждан и бизнес. Пока непонятно, обсуждали ли политики ответные пошлины на импорт из Соединённых Штатов Америки, но они договорились координировать совместные действия.

Что касается российско-украинского конфликта, Макрон и Стармер обсуждали долгосрочную поддержку Украины. В первую очередь он видит необходимость в усилении украинской армии, которая останется первой линией обороны. От себя Европа желает развернуть вдали от линии боевого соприкосновения миротворческие силы, которые будут способны сдержать Россию от возобновления боевых действий в случае установления режима прекращения огня между украинской и российской армиями.

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер также обсуждали двусторонние и европейские темы: «В нестабильном мире прочные альянсы остаются нашим лучшим компасом» - заключил он.