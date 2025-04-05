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Nacvark
Норвегия увеличила финансирование поддержки Украины в 2025 году до $8 млрд
Изначально на эти цели выделяли только три миллиарда долларов.

Ещё в начале марта премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил о планах увеличить финансирование поддержки Украины в 2025 году, которое на тот момент составляло три миллиарда долларов. Политик не уточнил, какую именно сумму норвежское правительство запросило у парламента на эти цели.

Вчера на сайте правительства Норвегии официально объявили о выделении дополнительного финансирования на сумму пять миллиардов для поддержки Украины. В совокупности с уже выделенными тремя миллиардами долларов общая сумма помощи, которую Осло окажет украинской армии в текущем году, составит восемь миллиардов долларов.

В заявлении норвежского правительства подчёркивают, что данный вклад направлен на укрепление украинской и европейской безопасности в период большей международной нестабильности. В Осло считают, что такой шаг позволит улучшить переговорные позиции Киева и оказать давление на Россию. При этом часть средств будут использовать для поддержки потенциального мирного плана между Украиной и Россией, имея ввиду, вероятнее всего, гарантии безопасности от Норвегии.

Выделенные норвежским правительством среда направят на поставки Вооружённым силам Украины различных видов вооружений, которое будут заказывать у норвежского, европейского и украинского оборонно-промышленных комплексов. Приоритет в поставках отдадут средствам противовоздушной обороны, артиллерийским снарядам и беспилотным летательным аппаратам.

#украина #норвегия
Источник: regjeringen.no
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