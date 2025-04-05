Лондон пойдёт на уступки перед Вашингтоном, например, снизив налоги для крупных американских технологических компаний.

Правительство Великобритании ведёт переговоры с Соединёнными Штатами Америки о снятии пошлин на импорт британских товаров, предлагая Вашингтону всё больше уступок. Об этом пишет издание The Washington Post.

По данным издания, в Лондоне готовы идти на серьёзные уступки, например, предлагая снижение налогов на работу американских технологических компаний в стране. Помимо этого, британские власти предложили снизить пошлины на импорт американских сельскохозяйственных продуктов, которые активно облагаются тарифами в странах Европы.

The Washington Post считают, что Лондон, в отличие от других стран, имеет более выгодную позицию для того, чтобы вести переговоры с американскими властями. Обусловлено это имеющимися рычагами давления, которые можно задействовать для уменьшения пошлин на импорт британских товаров в Соединённые Штаты Америки.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что первым шагом для снятия американских пошлин на импорт из иностранного государства является аналогичное решение, но затрагивающие уже американские товары. Иначе говоря, Соединённые Штаты Америки готовы пойти на уступки в пошлинах, если барьеры на торговлю американскими товарами будут сняты.