Американский президент рассматривает сценарий, при котором Пекин согласится утвердить сделку о продаже сервиса взамен на тарифные послабления.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание «РИА Новости», заявил, что рассматривает сценарий, в ходе которого Соединённые Штаты Америки снизят пошлины на импорт китайских товаров взамен на утверждение Китаем сделки о продаже TikTok.

По словам американского президента, введённые им пошлины можно использовать как разменную монету в переговорах. В пример он как раз таки привёл TikTok, продажу которого китайское правительство может одобрить в случае снижения пошлин.

Дональд Трамп также утверждает, что сделка о продаже TikTok очень близка к заключению.

Стоит отметить, что пока ещё в Соединённых Штатах Америки действует отсрочка блокировки TikTok в стране. Китайская компания должна найти покупателя своего американского бизнеса среди местных инвесторов, в противном случае по истечению отсрочки социальную сеть заблокируют. Предоставленная Трампом в январе отсрочка вскоре подойдёт к концу, поэтому TikTok должен быть либо продан, либо американский президент вновь отсрочит блокировку сервиса. Любая сделка о продаже социальной сети должна будет санкционироваться китайским правительством.