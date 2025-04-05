Российский чиновник подчеркнул, что в Москве вряд ли увидят пользу от таких мер, а России необходимо быть внимательным в условиях экономической лихорадки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит издание ТАСС, рассказал о последствиях объявленных в Соединённых Штатах Америки пошлин. Он сразу подчеркнул, что Россия не попала под американские тарифы, поскольку торговля между странами отсутствует в существенных цифрах.

Тем не менее, российский чиновник объясняет, что в Москве вряд ли ощутят позитивный эффект от введения пошлин на иностранный импорт в Соединённые Штаты Америки. При этом он считает в условиях такого «шторма» быть очень внимательным, чтобы минимизировать последствия для российской экономики. Песков указал на высокий уровень турбулентности на международных рынках, из-за чего мировую экономику «лихорадит».

Дмитрий Песков акцентирует внимание на том, что филигранные действия российского правительства обеспечили рост экономики России. И, несмотря на высокий запас прочности у российской экономики, необходимо предпринимать дополнительные усилия, учитывая ситуацию, спровоцированную пошлинами Соединённых Штатов Америки на импорт иностранной продукции.

Ранее министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бесент уже говорил о том, что Россию и Белоруссию не затронули американские тарифы из-за отсутствия торговли с этими странами.